Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился эмоциями и ожиданиями от чемпионата России по смешанным единоборствам 2021, который стартовал сегодня в Кемерово.

«На самом деле, эмоции самые положительные, они зашкаливают. Особенно, когда это проходит на Кузбасской земле — в то время, когда вся Кемеровская область, вся Сибирь празднует 300-летие такого важного для России региона. Когда приезжают почетные гости в лице Керрита Брауна [Президент Международной федерации смешанных боевых искусств — Прим. «СЭ»] и Андрея Машанова.

Для нас большая честь принимать их в России, и Союз ММА России сегодня гордится партнёрством, дружбой и общей работой с Международной федерацией. Эмоции самые яркие. Хотелось бы, конечно же, по итогам чемпионата признать его самым лучшим, зрелищным, интересным, посещаемым чемпионатом в истории России", — рассказал Габдуллин в беседе с журналистами после торжественного открытия чемпионата в СРК «Арена».

Почетным гостем чемпионата станет легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко.

(Ислам Бабаджанов)