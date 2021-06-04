Президент Международной Федерации ММА Керрит Браун оценил чемпионат России по MMA-2021, который стартовал сегодня в Кемерово.

«Для меня честь находиться здесь и лицезреть такое масштабное событие для страны. Горд быть здесь и наблюдать за тем, какими темпами развивается ММА в России», — сказал Браун представителям СМИ после торжественного открытия чемпионата.

«ММА в России развивается высокими темпами. Развитие в регионах идет на отличном уровне. Благодаря усилиям президента [Союза ММА России Радмира Габдуллина] и всех остальных причастных, Россия теперь входит в топ-5 лучших стран в плане развития этого вида спорта», — отметил Браун.

Чемпионат России по ММА пройдет в Кемерово с 4 по 7 июня 2021 года. Почетным гостем спортивного мероприятия станет легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко.