Президент «Легиона» заявил, что вопрос о контракте Хабиба еще открыт

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал о ходе переговоров с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым о возможном сотрудничестве.

Ранее Хабиб заявил «СЭ», что пока не готов становиться профессиональным футболистом, потому что будет «якорем в команде».

«У меня был с ним разговор. Но он не был так категоричен в своих высказываниях. Поэтому вопрос еще открыт. Плюс, в том матче, когда мы общались, команда сыграла неудачно, проиграла. Но мы не оставляем надежд, что сможем заявить его на следующий сезон», — цитирует Ляхилова «РБ Спорт».

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После чего Хабиб объявил о завершении карьеры.