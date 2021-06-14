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Президент «Легиона» заявил, что вопрос о контракте Хабиба еще открыт

13:44
Хабиб Нурмагомедов. Фото «СЭ»
Хабиб Нурмагомедов. Фото «СЭ»
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Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал о ходе переговоров с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым о возможном сотрудничестве.

Ранее Хабиб заявил «СЭ», что пока не готов становиться профессиональным футболистом, потому что будет «якорем в команде».

«У меня был с ним разговор. Но он не был так категоричен в своих высказываниях. Поэтому вопрос еще открыт. Плюс, в том матче, когда мы общались, команда сыграла неудачно, проиграла. Но мы не оставляем надежд, что сможем заявить его на следующий сезон», — цитирует Ляхилова «РБ Спорт».

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После чего Хабиб объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-legiona-razgovarivali-s-habibom-vopros-o-ego-kontrakte-eshhe-otkry-t/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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