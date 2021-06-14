UFC выпустил пафосный промо-ролик к третьему бою Порье и Макгрегора

UFC опубликовал промо-ролик к третьему поединку ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

В видео показана история выступлений бойцов в промоушне.

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Третий бой Макгрегора и Порье состоится 11 июля в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 264. Первый поединок состоялся в 2014 году и завершился победой Макгрегора. Второй бой прошел в январе 2021 года, в нем победу одержал Порье.