Магомедшарипов отложил операцию по медицинским показаниям

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов отложил запланированную операцию из-за медицинских показаний, информирует ТАСС.

Магомедшарипов имеет проблемы со здоровьем, в связи с чем он должен был перенести операцию 10 июня. Тем не менее, операция в указанный срок не состоялась.

В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

30-летний Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету спортсмена 18 побед и одно поражение.