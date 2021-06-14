Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Магомедшарипов отложил операцию по медицинским показаниям

17:28
Теги:

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов отложил запланированную операцию из-за медицинских показаний, информирует ТАСС.

Магомедшарипов имеет проблемы со здоровьем, в связи с чем он должен был перенести операцию 10 июня. Тем не менее, операция в указанный срок не состоялась.

В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

30-летний Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету спортсмена 18 побед и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11645557

Читайте также

Бузова расплакалась в прямом эфире после вопроса о коньяке от Губерниева
Видео: Как Глюкоза отметила день рождения и кого пригласила
Путин указал на некорректное поведение корреспондента NBC во время интервью
Пациента убили шариковой ручкой в больнице в Новочеркасске

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд