Магомедшарипов отложил операцию по медицинским показаниям
17:28
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов отложил запланированную операцию из-за медицинских показаний, информирует ТАСС.
Магомедшарипов имеет проблемы со здоровьем, в связи с чем он должен был перенести операцию 10 июня. Тем не менее, операция в указанный срок не состоялась.
В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.
30-летний Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету спортсмена 18 побед и одно поражение.
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