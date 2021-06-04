Президент Международной Федерации ММА Керрит Браун высказался об олимпийских перспективах ММА, заверив, что все движется в правильном направлении.

«Много разговоров идет о включении ММА в программу Олимпийских игр. У нас свое видение на этот счет, но в таком же положении находятся многие другие виды спорта, которые мы также должны уважать. Это своего рода конкуренция», — сказал Браун в беседе с журналистами после торжественного открытия чемпионата России по ММА в Кемерово.

«Мы должны быть узнаваемы, и ММА должен уважаться как спорт. Усилия Радмира [Габдуллина] на национальном уровне важны сейчас для развития этого спорта. Мы сейчас говорим о любительских боях, а не профессиональных. Нужно открывать дорогу молодым талантам. И да, есть свет в конце тоннеля. Это отличное видение. Мы с нетерпением ждем возможности войти в программу Олимпийских игр. В один прекрасный день это случится. Надеемся, что это станет возможным в 2028 году [в Лос-Анджелесе]», — заключил он.

Сегодня в Кемерово стартовал чемпионат России по ММА, который продлится до 7 июля. Федор Емельяненко станет почетным гостем мероприятия.