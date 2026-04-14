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Гаджиев рассказал о шансах Кудряшова в бою с рэпером GOODY

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» высказался о бойцовских навыках экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова, который 14 апреля на турнире «Все против медиафутбола» подерется с рэпером GOODY.

«GOODY хорош, он знает, что такое бои. У Феди есть один аргумент — никакой недооценки или неуважения к его сопернику, но Федя — человек, которому всегда приходилось преодолевать. В этом суперконкурентном виде спорта Кудряшов достиг очень больших высот. А это возможно, только когда человек может прыгать выше головы. При этом он не фаворит. Но я благодарен ему за то, что он не ищет легких путей. Он готов драться. Это достойно уважения», — сказал Гаджиев «СЭ».

Формат турнира предполагает противостояние медиафутболистов с представителями других сфер индустрии спорта и развлечений.

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Федор Кудряшов
Камил Гаджиев
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