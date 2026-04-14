Кудряшов о бое против GOODY: «До сих пор не могу понять, как я на это согласился»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от своего боя против рэпера GOODY на турнире Fight Nights «Все против медиафутбола».

«У меня глаза бегают. До сих пор не могу понять, как я на это согласился. Все люди, которые меня знают, спрашивали: «Ты дурак? С ума сошел?». Эта тема абсолютно не про меня. Могу сказать лишь то, что сильно изменил все проект «Титаны», в котором я принимал участие. Я понял, что способен попробовать себя во многих видах спорта, в которых ранее свое участие представить даже не мог. Участие на турнире «Fight Nigts» — мой самый радикальный шаг. Есть волнение и мандраж. Не знаю, какие у меня сегодня будут внутренние чувства, когда выйду на ринг. Ради этих эмоций это все и хочется. Какой у меня опыт? Абсолютно нулевой. Вообще никакого опыта. Только вот этот месяц тренировок. Дерусь из-за денег? Гонорар — тоже часть всей этой истории. Бесплатно я бы драться не согласился. Но деньги — не главное», — сказал Кудряшов «СЭ».

Также бывший футболист сборной России рассказал о своей подготовке к поединку.

«Было три-четыре тренировки в неделю. Выпадали дни, когда в один день нужно было сначала на футбольную тренировку, а потом в ринг. Тяжело, конечно, в 39 совмещать футбол и единоборства. Помимо этого ведь есть семейные заботы, которые я с радостью всегда выполняю. Требуется больше сил. Младшая дочка тоже силы отнимает, а я не хочу ни в коем случае пренебрегать времяпровождением с ней. С дочкой хочется быть как можно больше. Но с тренировок, думаю, что что-то я запомнил. Будет определенный план, которого буду придерживаться и выполнять, как установку тренера», — добавил Кудряшов.

Турнир «Все против медиафутбола» пройдет 14 апреля в 18.30 по московскому времени.

Формат турнира предполагает противостояние медиафутболистов с представителями других сфер индустрии спорта и развлечений.

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