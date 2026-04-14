Рэпер GOODY нокаутировал экс-футболиста сборной России Кудряшова на турнире Fight Nights

Бывший защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов проиграл рэперу Дмитрию Гусакову (GOODY) на турнире Fight Nights «Все против медиафутбола».

GOODY нокаутировал Кудряшова хайкиком в голову.

Турнир «Все против медиафутбола» прошел 14 апреля. Согласно формату турнира, медиафутболисты противостояли представителям других сфер индустрии спорта и развлечений.

39-летний Кудряшов объявил о завершении профессиональной карьеры в 2024 году. Его последним клубом стал воронежский «Факел». Также защитник выступал за «Антальяспор», «Сочи», «Истанбул Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Спартак».

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