Президент EFC Завуров назвал бойца, способного дать бой Петру Яну

Президент EFC Шамиль Завуров высоко оценил бойцовские навыки действующего чемпиона легчайшего дивизиона Рената Хавалова. Функционер уверен, что через несколько боев Хавалов сможет конкурировать даже с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«Ренату [Хавалову] пока рано, но через пару боев я уверен, что он может конкурировать... Имеется в виду мы знаем, что там [в UFC] чемпион Петр Ян, и я думаю, что он [Ренат] может конкурировать даже с чемпионом. У него [Хавалова] богатый любительский опыт. Он хорошо бьется в стойке, борется, поэтому через пару боев можно сказать. Лига молодая, и мы только начали. Я думаю, что на Рената у нас есть большие надежды», — сказал Завуров журналистам после турнира EFC 45.

«Ренат — ударник, и я просто вижу в зале, как он борется с борцами, у него хорошая чувствительность, и он начинает набирать в борьбе. Он не пропускает ни одну тренировку, как Хабиб в свое время. Он все время в зале. Парень поймал свою волну. Нам тяжело ему подобрать соперника. Каждый второй говорит, что не хочет драться с Ренатом».

На счету 23-летнего Хавалова 5 побед в 5-ти поединках, у 29-летнего Яна — 16 побед и 2 поражения. Следующий поединок Ян проведет в ночь на 10 апреля в США против американца Алджамейна Стерлинга, которому он в марте прошлого года проиграл из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.