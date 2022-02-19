Президент EFC допустил возможность проведения схватки по грэпплингу между Хабибом и Сен-Пьером в США

Президент EFC Шамиль Завуров готов провести схватку по грэпплингу между экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и легендой ММА, бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером.

«Я думаю, что ничего не мешает провести эту схватку в Майами, — сказал Завуров журналистам после турнира EFC 45. — Хабиб все время в форме. Я подписан на Сен-Пьера в Instagram, и я вижу, что он всегда в форме, тренируется. Хабиб настолько фанат спорта, что все время держит себя в форме. Ничего не мешает провести схватку между ними. Было бы интересно. Можно было бы эту схватку организовать на одном из турниров EFC в США».

Нурмагомедов провел последний бой в октябре 2020 года в Абу-Даби против Джастина Гэтжи и завершил карьеру профессионального бойца ММА. Всего на счету россиянина 29 побед в 29-ти поединках. В настоящее время Хабиб является владельцем лиги EFC.