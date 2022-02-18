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Сегодня, 23:26

Грин проведет бой против Махачева вместо травмированного Дариуша

Евгений Петров
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Instagram

UFC в своем официальном Twitter подтвердил, что американский боец ММА Бобби Грин проведет бой против российского легковеса Ислама Махачева. Американец заменит американца иранского происхождения Бенеила Дариуша.

Ранее Дариуш получил травму лодыжки. Он был вынужден отказаться от боя.

В последнем поединке, который проходил 31 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Махачев болевым приемом на руку выиграл у Дэна Хукера. Всего на счету россиянина 21 победа и 1 поражение.

Грин провел последний бой в минувшие выходные на UFC 271 в Хьюстоне, где он победил Насрата Хакпараста единогласным решением судей. Всего в активе Грина 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.

Этот поединок станет главным на турнире UFC Fight Night 202, который состоится в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе.

Ислам Махачев
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