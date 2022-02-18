Грин проведет бой против Махачева вместо травмированного Дариуша

UFC в своем официальном Twitter подтвердил, что американский боец ММА Бобби Грин проведет бой против российского легковеса Ислама Махачева. Американец заменит американца иранского происхождения Бенеила Дариуша.

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Bobby Green steps in on short notice to face @MakhachevMMA next Saturday!



[ #UFCVegas49 | Sat. Feb 26 | Live on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/psJRJ8WbEk — UFC (@ufc) February 18, 2022

Ранее Дариуш получил травму лодыжки. Он был вынужден отказаться от боя.

В последнем поединке, который проходил 31 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Махачев болевым приемом на руку выиграл у Дэна Хукера. Всего на счету россиянина 21 победа и 1 поражение.

Грин провел последний бой в минувшие выходные на UFC 271 в Хьюстоне, где он победил Насрата Хакпараста единогласным решением судей. Всего в активе Грина 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.

Этот поединок станет главным на турнире UFC Fight Night 202, который состоится в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе.