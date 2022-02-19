Экс-чемпион UFC Биспинг: «Зовите меня сумасшедшим, но я думаю, что у Грина есть хорошие шансы справиться с Махачевым»

Бывший чемпион UFC в среднем весе, ныне аналитик и комментатор боев Майкл Биспинг считает, что у Бобби Грина есть хорошие шансы выиграть у россиянина Ислама Махачева.

«Для Бобби Грина выйти на замену — это отличная возможность, и, кстати, давайте будем честны, Бобби может выиграть этот бой, — сказал Биспинг на видео, опубликованном на своем одноименном ютуб-канале. — Футворк Бобби намного лучше. Ислам, конечно, может нанести удар, он не просто односторонне развитый боец, и не просто борец, верно? Но он далеко не так быстр, как Бобби Грин. Он и близко не такой ловкий. У него слабее футворк. Конечно, когда дело касается джиу-джитсу и борьбы, я отдам предпочтение Исламу».

«Бобби действительно умело проводит тейкдауны, но я сомневаюсь, что этим он будет пользоваться в бою. Было бы неразумно пытаться переводить Ислама. Грин должен оставаться в стойке и заставить защищаться Махачева».

«Ислам — великолепен, и мы все восхищаемся им. Зовите меня сумасшедшим, но я думаю, что у Бобби Грина есть хорошие шансы справиться с ним. Также есть возможность, что Махачев свалит Грина и растерзает, но это сделать не так просто».

Грин и Махачев возглавят турнир UFC Fight Night 202, который состоится в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе. Грин вышел на замену ранее травмированному Бенеилу Дариушу.

На счету Махачева 21 победа и 1 поражение, у Грина — 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.