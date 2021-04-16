Президент АСА обратился к Генпрокурору России из-за блокировки Youtube-канала

Президент ACA Алексей Яценко рассказал о том, что обратился к Генеральному прокурору России.

«Я благодарен депутату Сергею Боярскому, который отправил свой депутатский запрос в МИД и Генеральную прокуратуру в связи с блокировкой нашего спортивного Youtube-канала после применения санкций США. Хочу обратиться к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой ускорить рассмотрение нашего вопроса в связи с блокировкой Youtube-канала ACA, учитывая однозначную позицию МИД РФ по нашему делу», — заявил Яценко.

14 января 2021 года Youtube-канал российской лиги ММА был заблокирован после применения санкций США.