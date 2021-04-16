Нуньес встретится с Пеньей на UFC 265 в августе
11:53
Аманда Нуньес этим летом впервые с 2019 года попытается защитить свой титул в наилегчайшем весе.
Как сообщил журналист ESPN Бретт Окамото, действующая чемпионка Нуньес вернется в октагон на турнире UFC 265, место проведения которого пока не определено. Соперница бразильянки — Джулианна Пенья.
Действующая двойная чемпионка UFC Нуньес (21-4) в последнем бою, который состоялся в марте на UFC 259, защитила пояс в полулегком весе, победив Меган Андерсон сабмишном в первом раунде.
Джулианна Пенья (10-4), тем временем, вернулась на победную тропу в январе на UFC 257, одержав победу над Сарой Макманн.
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