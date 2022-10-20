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Гаджиев — о бое Яна и О'Мэлли: «Психология на стороне Шона. Но класс Петра на голову выше»

Гаджиев выразил уверенность в том, что Ян победит О'Мэлли на турнире UFC 280
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» выразил уверенность в том, что Петр Ян (16-3) победит Шона О'Мэлли (15-1) на турнире UFC 280 в ОАЭ.

«Тут все очевидно — Ян явный фаворит. О'Мэлли вышел уже на уровень Яна и то, что он дерется с ним уже, я считаю, достижение. Отчасти психология будет на стороне О'Мэлли, потому что он не парится, на него ничего не давит. Он может проиграть, и он проиграет бывшему чемпиону. Яну есть за что переживать, а О'Мэлли — нет. Но класс Яна на голову выше, поэтому ставлю на убедительную победу Петра Яна», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Камил Гаджиев
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