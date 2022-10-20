Махачев: «Выиграю у Оливейры досрочно в партере, потому что он всегда сдается»
Махачев дал прогноз на свой бой против Оливейры
Российский легковес Ислам Махачев дал прогноз на свой предстоящий бой против бразильца Чарльза Оливейры.
«Почему хочу победить Оливейру досрочно на земле? Потому что он рекордсмен по количеству досрочных побед в UFC, и я хочу отнять у него этот рекорд, потому что я выиграл досрочно у всех своих последних оппонентов, и я всегда иду за финишем. Знаю, что одержу досрочную победу, потому что он всегда сдается. Он сдастся снова», — сказал Махачев на пресс-конференции UFC 280.
Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Победитель противостояния станет чемпионом UFC в легком весе.
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