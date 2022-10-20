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Махачев: «Выиграю у Оливейры досрочно в партере, потому что он всегда сдается»

Махачев дал прогноз на свой бой против Оливейры
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский легковес Ислам Махачев дал прогноз на свой предстоящий бой против бразильца Чарльза Оливейры.

«Почему хочу победить Оливейру досрочно на земле? Потому что он рекордсмен по количеству досрочных побед в UFC, и я хочу отнять у него этот рекорд, потому что я выиграл досрочно у всех своих последних оппонентов, и я всегда иду за финишем. Знаю, что одержу досрочную победу, потому что он всегда сдается. Он сдастся снова», — сказал Махачев на пресс-конференции UFC 280.

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Победитель противостояния станет чемпионом UFC в легком весе.

Ислам Махачев
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