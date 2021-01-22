Президент ACA рассказал о ситуации с блокировкой YouTube-канала лиги

Президент ACA Алексей Яценко рассказал о ситуации с блокировкой YouTube-канала лиги смешанных единоборств.

«После блокировки нашего YouTube-канала из-за санкций США мы продолжили работу лиги в нормальном режиме, и сейчас делаем все, чтоб дать возможность зрителю в полном объеме смотреть привычный контент.

Мы вносим небольшие корректировки в стратегию ТВ-трансляций. Начиная с 117 турнира 12 февраля российские болельщики смогут бесплатно смотреть в эфире «Матч ТВ» бои основных кардов. Это не означает, что мы отказываемся от PPV (pay-per-view), которую мы запустили в 2019 году. Мы сделаем наши трансляции более доступными зрителям, введем систему годовых и месячных подписок, которые дадут определенные дополнительные преимущества пользователям.

По системе PPV на нашем сайте мы будем показывать турниры целиком без ограничений на двух языках, не только на территории России, но так же Европы, Азии и всего мира.

Мы приложим все усилия чтобы восстановить наш YouTube-канал, который незаконно был заблокирован Google, а так же начнём развивать новые аккаунты в том числе и на других ресурсах. Сейчас мы рассматриваем возможность судебного реагирования на блокировку канала лиги ACA», — цитирует Яценко пресс-служба АСА.

Сообщалось, что блокировка связана с санкциями, введенными Министерством финансов США, против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции коснулись его активов и организаций, которые с ним связаны.