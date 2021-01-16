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Компания Google назвала причину блокировки YouTube-канала «Ахмата»

03:20
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Компания Google назвала причины ограничения доступа к YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA). Роскомнадзор потребовал восстановить эти каналы.

«В соответствии с законодательством США, министерство финансов США требует от компаний соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в качестве находящихся под санкциями. Как прямой результат признания их OFAC таковыми, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов», — говорится в заявлении юридического отдела Google в США, поступившего в ответ на обращение «Интерфакса».

В РПЛ прокомментировали блокировку Youtube-канала «Ахмата»

Дополнительная информация:

https://www.sport-interfax.ru/745420

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