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Сегодня, 06:18

Представитель Макгрегора рассказал подробности задержания бойца полицией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Представитель бойца ММА Конора Макгрегора Карен Кесслер рассказал подбробности задержания бойца за опасное вождение. Ирландцу были предъявлены обвинения, после чего под залог отпустили.

Конор Макгрегор. Макгрегора арестовали за опасное вождение. Боец может оказаться за решеткой

«Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения ПДД. В участке он сдал анализы на наркотики и алкоголь», — цитирует ESPN Кесслера.

Судебное заседание по делу запланировано на апрель. Макгрегору грозит штраф в размере до 5000 евро либо лишение свободы на полгода.

Конор Макгрегор
ММА
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Макгрегора арестовали за опасное вождение. Боец может оказаться за решеткой
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