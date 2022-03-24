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Сегодня, 00:49

Макгрегора арестовали за опасное вождение. Боец может оказаться за решеткой

Макгрегора арестовали за опасное вождение
Евгений Козинов
Корреспондент
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Конор Макгрегор.
Фото Twitter

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор был арестован полицией за опасное вождение, сообщает Independent.

Полиция конфисковала автомобиль экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Bentley Continental GT. Стоимость машины оценивается в 170 тысяч евро.

После предъявления обвинений Макгрегора выпустили под залог. Судебное заседание по делу запланировано на апрель.

Напомним, в 2017 года Макгрегора штрафовали за превышение скорости на 400 евро, поэтому сейчас ему грозит штраф в размере до 5000 евро либо лишение свободы на полгода.

Конор Макгрегор
ММА
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