Макгрегора арестовали за опасное вождение. Боец может оказаться за решеткой

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор был арестован полицией за опасное вождение, сообщает Independent.

Полиция конфисковала автомобиль экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Bentley Continental GT. Стоимость машины оценивается в 170 тысяч евро.

После предъявления обвинений Макгрегора выпустили под залог. Судебное заседание по делу запланировано на апрель.

Напомним, в 2017 года Макгрегора штрафовали за превышение скорости на 400 евро, поэтому сейчас ему грозит штраф в размере до 5000 евро либо лишение свободы на полгода.