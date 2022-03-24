Макгрегора арестовали за опасное вождение. Боец может оказаться за решеткой
Макгрегора арестовали за опасное вождение
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор был арестован полицией за опасное вождение, сообщает Independent.
Полиция конфисковала автомобиль экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Bentley Continental GT. Стоимость машины оценивается в 170 тысяч евро.
После предъявления обвинений Макгрегора выпустили под залог. Судебное заседание по делу запланировано на апрель.
Напомним, в 2017 года Макгрегора штрафовали за превышение скорости на 400 евро, поэтому сейчас ему грозит штраф в размере до 5000 евро либо лишение свободы на полгода.
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