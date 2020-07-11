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«Позволю этим двум болванам сражаться за звание второго лучшего». Сехудо — о бое Яна с Альдо

06:29

Двукратный чемпион UFC Генри Сехудо заявил, что россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо будут биться за звание второго лучшего. Они проведут бой на «Бойцовском острове» за титул чемпиона мира в легчайшем весе, который стал вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.

«Для протокола, я позволю этим двум болванам сражаться за звание второго лучшего. Существует только бесспорный олимпийский чемпион, чемпион мира в полулегком весе и чемпион мира в легком весе, и его зовут «Тройное С»!» — написал Сехудо.

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове

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