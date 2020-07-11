Двукратный чемпион UFC Генри Сехудо заявил, что россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо будут биться за звание второго лучшего. Они проведут бой на «Бойцовском острове» за титул чемпиона мира в легчайшем весе, который стал вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.

«Для протокола, я позволю этим двум болванам сражаться за звание второго лучшего. Существует только бесспорный олимпийский чемпион, чемпион мира в полулегком весе и чемпион мира в легком весе, и его зовут «Тройное С»!» — написал Сехудо.

For the record, I'm allowing these two chumps to fight for second best tomorrow night. There is only undisputed Olympic Champion, flyweight Champ and bantamweight Champ of the world and his name is «Triple C»! #bendtheknee pic.twitter.com/PNkaFsYdIV — Henry Cejudo (@HenryCejudo) July 10, 2020

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове