«Позволю этим двум болванам сражаться за звание второго лучшего». Сехудо — о бое Яна с Альдо
06:29
Двукратный чемпион UFC Генри Сехудо заявил, что россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо будут биться за звание второго лучшего. Они проведут бой на «Бойцовском острове» за титул чемпиона мира в легчайшем весе, который стал вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.
«Для протокола, я позволю этим двум болванам сражаться за звание второго лучшего. Существует только бесспорный олимпийский чемпион, чемпион мира в полулегком весе и чемпион мира в легком весе, и его зовут «Тройное С»!» — написал Сехудо.
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