Нганну хочет провести бой с Фьюри по правилам ММА, но в перчатках для бокса

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри обменялись любезностями в Twitter. Началось с того, что непобежденный боксер предложил бойцу ММА подраться по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

«Кто хотел бы увидеть, как я дерусь с этим монстром по правилам бокса, но в перчатках UFC?» — написал Фьюри.

«Как насчет боя по правилам ММА, но в боксерских перчатках? Я могу оказать тебе такую услугу», — ответил Нганну.

How about MMA rules with boxing gloves? I can do you that favor. https://t.co/NpCMOQ3DDu — Francis Ngannou (@francis_ngannou) January 6, 2022

Нганну провел последний поединок в марте 2021 года. Тогда 35-летний камерунец одержал победу над Стипе Миочичем и стал новым обладателем пояса чемпиона UFC в тяжелом весе. На UFC 270, который пройдет в ночь на 23 января в Анахайме (США), ему предстоит первая защита титула в бою с бывшим одноклубником Сирилом Ганом.

В октябре прошлого года Фьюри провел третий бой с Деонтеем Уайлдером. Дважды побывав в нокдауне, Тайсон нокаутировал соперника в 11-м раунде.