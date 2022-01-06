Нганну хочет провести бой с Фьюри по правилам ММА, но в перчатках для бокса
Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри обменялись любезностями в Twitter. Началось с того, что непобежденный боксер предложил бойцу ММА подраться по правилам бокса, но в перчатках для ММА.
«Кто хотел бы увидеть, как я дерусь с этим монстром по правилам бокса, но в перчатках UFC?» — написал Фьюри.
«Как насчет боя по правилам ММА, но в боксерских перчатках? Я могу оказать тебе такую услугу», — ответил Нганну.
Нганну провел последний поединок в марте 2021 года. Тогда 35-летний камерунец одержал победу над Стипе Миочичем и стал новым обладателем пояса чемпиона UFC в тяжелом весе. На UFC 270, который пройдет в ночь на 23 января в Анахайме (США), ему предстоит первая защита титула в бою с бывшим одноклубником Сирилом Ганом.
В октябре прошлого года Фьюри провел третий бой с Деонтеем Уайлдером. Дважды побывав в нокдауне, Тайсон нокаутировал соперника в 11-м раунде.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю