Гловер Тейшейра: «20 лет я шел к этому, у меня нет слов. Прохазка, ты следующий»

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра поделился эмоциями после завоевания титула.

«20 лет я шел к этому... У меня нет слов, чтобы описать мои чувства. Я столько думал, что я скажу в эту минуту, но так и не придумал. Я выиграл пояс в 42 года, побил рекорд. И я буду бить их дальше. Октагон — мой дом. Вся эта кровь... Я уже был здесь не раз, это мой дом.Я не мог сегодня дать Яну шансу, в первом раунде он неплохо держал меня. Он был прекрасным чемпионом, побил непобежденного Адесанью, только уважение. Я говорил вам, что я вернусь домой с титулом, и я возвращаюсь с ним. Прохазка? Кто угодно, но, да, он следующий. Иди сюда, дружище, ты следующий», — сказал Тейшейра в октагон-интервью после боя.

Тейшейра победил Блаховича удушением сзади во 2-м раунде главного боя вечера UFC 267.