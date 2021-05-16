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Порье поздравил Оливейру с победой над Чендлером в главном бою UFC 262

09:03
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Американский боец UFC Дастин Порье поздравил Чарльза Оливейру с победой над Майклом Чендлером в главном поединке UFC 262.

«Поздравляю Чарльза Оливейру. Ты добился этого после сложного пути», - написал Порье в Twitter.

Бразилец накаутировал американца во втором раунде. Он завоевал вакантный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг). До марта 2021 года титулом UFC владел Хабиб Нурмагомедов.

 

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