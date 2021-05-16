Новоиспеченный чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился своими эмоциями после досрочной победы над Майклом Чендлером в главном бою турнира UFC 262.

«Я заслуживал этой возможности. Я хотел выйти и показать, что я лучший в этой весовой категории. Эй, Дана, в предыдущем своем поединке я вышел и одолел Тони Фергюсона, при том, что принял этот бой на 20-дневном уведомлении. Сегодня все было иначе. Я дрался против чемпиона Bellator. Я говорил, что нокаутирую Чендлера, и я нокаутировал его во втором раунде.

Сегодня я доказал, что я главный лев среди львов. Я вышел и показал, что являюсь лучшим бойцом в мире. Майкл, огромное уважение тебе. Ты великий чемпион, но сегодня была моя ночь, и я одержал победу», — приводит слова Оливейры MMA Junkie.

До марта 2021 года титулом UFC в легком весе владел Хабиб Нурмагомедов.

В активе 31-летнего Оливейры теперь 31 победа и 8 поражений в ММА. На счету 35-летнего Чендлера 22 победы, 6 поражений.