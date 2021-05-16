Президент лиги UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от выступления Бенеила Дариуша в бою с бывшим временным чемпионом легкого дивизиона Тони Фергюсоном.

«Он дрался против любимца публики и одержал над ним победу. В следующем бою он будет драться против бойца из топ-5, а там уже видно будет», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 262.

Дариуш и Фергюсон сразились в со-главном событии UFC 262, который завершился недавно в Хьюстоне. Дариуш полностью диктовал ход поединка и победил оппонента единогласным решением судей.