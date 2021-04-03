Порье подписал контракт на третий бой с Макгрегором

Американец Дастин Порье подписал контракт на третий поединок с бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором, информирует MMA Fighting.

Макгрегор пока дал устное согласие на этот бой. Поединок должен пройти 10 июля на UFC 264.

В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.