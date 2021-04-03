Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Бернс сразится с Томпсоном на турнире UFC 264

08:27

Экс-претенденты на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс и американец Стивен Томпсон сразятся между собой 10 июля на турнире UFC 264. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на президента UFC Дану Уайта.

На счету Томпсона 16 побед, 4 поражения и 1 ничья. В последних двух боях он победил Джеоффа Нила и Висенте Луке.

Для Бернса (19 побед, 4 поражения) поединок с Томпсоном станет первым после неудачной попытки завоевать пояс с чемпионом Камару Усманом, которому он уступил техническим нокаутом.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...