Бернс сразится с Томпсоном на турнире UFC 264
08:27
Экс-претенденты на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс и американец Стивен Томпсон сразятся между собой 10 июля на турнире UFC 264. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на президента UFC Дану Уайта.
На счету Томпсона 16 побед, 4 поражения и 1 ничья. В последних двух боях он победил Джеоффа Нила и Висенте Луке.
Для Бернса (19 побед, 4 поражения) поединок с Томпсоном станет первым после неудачной попытки завоевать пояс с чемпионом Камару Усманом, которому он уступил техническим нокаутом.
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