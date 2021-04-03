«Идти к своей цели или жаловаться...». Первый пост Усмана после дебюта в Bellator

Боец Bellator Усман Нурмагомедов после победы над Майком Хэмилом поблагодарил свою команду за поддержку.

Для 22-летнего россиянина это дебютный поединок в промоушене. Бой прошел в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 255.

«Идти к своей цели, или стоять на месте и жаловаться, что у тебя что-то не получается — выбор всегда за тобой. Слава богу, что у меня такая команда, которая помогает мне во всем и ментально, и физически. Я очень благодарен за это всевышнему. Большое спасибо всем, кто переживал и болел. Очень рад что получилось оправдать ваши ожидания», — написал Нурмагомедов в Instagram.