Порье оценил выступление Физиева против Дос Аньоса

Топовый легковес UFC Дастин Порье (28-7) остался под впечатлением от выступления Рафаэля Физиева (12-1) на UFC on ESPN 39.

«Я скажу с точки зрения фаната, а не потенциального соперника. У Физиева огромный потенциал, — сказал Порье в интервью DC & RC. — Он победил бывшего чемпиона, продемонстрировал отличную защиту от тейкдаунов, кардио и силу. Он показал все, что было необходимо для того, чтобы стать одним из претендентов на титул. Он прошел дос Аньоса на чемпионском уровне, сохраняя самообладание. Он успешно сдал тест».

Физиев победил Рафаэля дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде 9 июля в Лас-Вегасе.