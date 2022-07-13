Исмаилов объяснил, почему попросил перенести бой против Шлеменко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал перенос своего поединка против Александра Шлеменко.

«Я попросил перенести наше с Сашей противостояние, так как не буду в должной кондиции к августу. Хотя считал, что буду. Предупредил заранее, дабы не ставить никого в неудобное положение — ни лигу RCC, ни Сашу Шлеменко. А у него планы-то грандиозные, как оказалось. Он собрался подраться со мной, а после меня он почему-то думал, что через тридцать дней сможет доползти до другой клетки... Ну не знаю, слишком самоуверенно. Слишком самоуверенные шаги от Шлеменко.

Как я понимаю, он подерется теперь в августе, в сентябре. Но там не будет Магомеда Исмаилова, поэтому, возможно, он справится с такой задачей. Как провести два противостояния за два месяца? Я желаю ему удачи, надеюсь, что у него все получится. Чтобы мы вернулись к нашему противостоянию и решили вопрос. Я предлагал ему сентябрь, но Саша, как патриот своей страны, Омска, собирается подраться в сентябре на двухсотлетие города, поэтому в сентябре мы не сможем. Это чуть-чуть затянется подольше. Наш бой уйдет дальше сентября», — приводит пресс-служба RCC слова Исмаилова.

Изначально бой Исмаилова и Шлеменко должен был состояться 26 августа в Екатеринбурге на турнире RCC 12. Поединок перенесен на декабрь.