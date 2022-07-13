Джейк Пол считает, что Конор Макгрегор опаснее Нейта Диаса в ринге

Блогер и боксер Джейк Пол уверен, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) представляет куда больше угрозы в боксерском ринге, чем Нейт Диас (20-13).

«Конор гораздо опаснее Диаса, потому что у него есть опыт работы в ринге, который он получил, когда боксировал с Флойдом. Он точно лучший ударник. Нейта же пробивают гораздо чаще», — сказал Пол в интервью Morning Kombat.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264. 33-летний ирландец еще не восстановился после травмы.