Порье назвал Федора Емельяненко лучшим российским бойцом, Хабиба он поставил на второе место
12:00
Временный чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Дастин Порье считает Федора Емельяненко лучшим российским бойцом ММА в истории.
— Номер один — Федор, Хабиб — на втором месте, — сказал 30-летний Порье.
7 сентября в Абу-Даби американец проведет бой с россиянином Хабибом Нурмагомедов за титул чемпиона UFC в легком весе. (Илья Андреев)
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция
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