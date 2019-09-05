Порье назвал Федора Емельяненко лучшим российским бойцом, Хабиба он поставил на второе место

Временный чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Дастин Порье считает Федора Емельяненко лучшим российским бойцом ММА в истории.

— Номер один — Федор, Хабиб — на втором месте, — сказал 30-летний Порье.

7 сентября в Абу-Даби американец проведет бой с россиянином Хабибом Нурмагомедов за титул чемпиона UFC в легком весе. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция