Белал Мухаммад: «Чимаев может побить всех в полусреднем, кроме меня»

Полусредневес UFC Белал Мухаммад (20-3) заявил, что он впечатлен тем, как Хамзат Чимаев (11-0) провел бой против Гилберта Бернса (20-5), однако подчеркнул, что шведский боец, как и все остальные бойцы, не является сверхчеловеком.

«Он никогда не был в моих глазах сверхчеловеком, — приводит слова Мухаммада издание MMA Junkie. — Люди просто напридумывали себе, что Чимаев какой-то робот, персонаж из комиксов Marvel, который прикоснется к тебе, и ты упадешь. Тем не менее он отличный боец, молод и все еще непобежденный. У всех нас есть кровь, все мы люди. UFC поставили его против второго номера рейтинга, и люди такие: «Чимаев — отстой». Нет, это не так. Он по-прежнему большой вызов для всех нас. Он может побить всех в нашем дивизионе, кроме меня».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).

Мухаммад подерется с Висенте Люке (21-7) 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада.