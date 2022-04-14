Дэйви Рамос встретится Артемом Резниковым в четвертьфинала «Гран-при» ACA

17 июня в четвертьфинале «Гран-при» ACA бразилец Дэйви Рамос встретится с Артемом Резниковым.

Как сообщает пресс-служба организации, бой пройдет на ACA 140 в Сочи на «RED ARENA».

33-летний Рамос, по прозвищу «Тасманийский дьявол», с 2017 года выступал в UFC, имеет в активе 10 побед при 4 поражениях. В активе 30-летнего Резникова из Казахстана — 22 победы и 6 поражений.

Ранее на 138 турнире организации уже определился первый полуфиналист: Юсуф Раисов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Хакраном Диасом.

Следующий полуфиналист станет известен 21 мая в Москве. На ACA 139 россиянин Эдуард Вартанян подерется с американцем Луисом Пенья.