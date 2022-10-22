Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC

Россиянин Ислам Махачев в главном поединке UFC 280 победил Чарльза Оливейру .

31-летний дагестанец завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

Махачев — третий чемпион UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

Махачев (23-1) одержал уверенную победу над Оливейрой (33-9) сабмишном во втором раунде. Махачев доминировал на протяжении всего боя и одержал 11-ю победу подряд.

Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0).

Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев.