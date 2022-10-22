Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

22 октября, 23:53

Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Россиянин Ислам Махачев в главном поединке UFC 280 победил Чарльза Оливейру.

31-летний дагестанец завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

Махачев — третий чемпион UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

Махачев (23-1) одержал уверенную победу над Оливейрой (33-9) сабмишном во втором раунде. Махачев доминировал на протяжении всего боя и одержал 11-ю победу подряд.

Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0).

Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев.

Махачев vs&nbsp;Оливейра, Ян&nbsp;vs О'Мэлли.Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
1
4
Читайте также
ВАДА и РУСАДА спорят о «деле Валиевой»: узнаем ли мы вердикт?
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Полный кард турнира UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Махачев задушил Оливейру в бою за пояс, Ян неожиданно проиграл О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция
Александр Емельяненко о поражении Яна на UFC 280: «Петра обокрали. Его засудили по политическим соображениям»
Стерлинг доказал, что неслучайно победил Яна. Алджо уничтожил легендарного Диллашоу
Алджамейн Стерлинг после победы бросил вызов Сехудо, Вере, О'Мэлли и Сэндхэгену
Шон О'Мэлли: «Не знаю, сделал ли я достаточно для победы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Емельяненко о поражении Яна на UFC 280: «Петра обокрали. Его засудили по политическим соображениям»

Полный кард турнира UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости