Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC
Россиянин Ислам Махачев в главном поединке UFC 280 победил Чарльза Оливейру.
31-летний дагестанец завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.
Махачев — третий чемпион UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.
Махачев (23-1) одержал уверенную победу над Оливейрой (33-9) сабмишном во втором раунде. Махачев доминировал на протяжении всего боя и одержал 11-ю победу подряд.
Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0).
Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев.
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