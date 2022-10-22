Стерлинг доказал, что неслучайно победил Яна. Алджо уничтожил легендарного Диллашоу

В легчайшем весе UFC появился доминирующий чемпион.

На турнире UFC 280 состоялось со-главное событие турнира, в котором Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу разыграли пояс промоушена в легчайшем дивизионе. Стерлинг завоевал титул в первом поединке против Петра Яна и защитил его в реванше — эти бои все наверняка помнят. Диллашоу в последний раз выходил в клетку в июле 2021 года, когда раздельным решением победил Кори Сэндхагена.

Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Фото AFP

Бывший чемпион встретился с нынешним, но фаворитом считался именно Алджо, во второй схватке с Яном убедивший всех, кто в нем сомневался. Диллашоу до противостояния с Сэндхагеном не бился два с половиной года, а бой с Кори получился тяжелым — было сложно предугадать, каким Ти Джей подойдет к титульнику в Абу-Даби.

На 1-й же минуте Стерлинг сделал то, что у него получается лучше всего — перевел Диллашоу на канвас. При этом Ти Джей сильно повредил левой плечо и стал крайне уязвим. Чемпион сначала жестко бил оппонента из фулл-маунта, а затем залез за спину и начал охотиться за шеей. Диллашоу выглядел абсолютно беспомощно — он не мог противопоставить Алджамейну абсолютно ничего. К концу раунда Стерлинг просто уничтожал легенду — донес до Диллашоу 70 ударов против шести. Этот раунд, скорее всего, ямаец выиграл со счетом 10-8.

Во второй 5-минутке мало что изменилось: Стерлинг продолжил доминировать на настиле, а фанаты за это его освистывали. Диллашоу не понимал, что ему делать с мощным соперником, который оказался лучше во всем. После одного из переводов Алджо залез в бэк-маунт и стал бить Ти Джея так усиленно, что рефери решил больше его не мучать и остановил бой.

Стерлинга называли клоуном, но теперь он претендует на статус доминирующего чемпиона. Следующим соперника Алджо, вероятно, станет Шон О'Мэлли, если Дана Уайт сдержит слово о претендентном поединке для Сахарка. Два оппонента Яна определят лучшего, но нет сомнений, что фаворитом в этой схватке станет Алджамейн.