Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:19

Бой Шлеменко — Исмаилов перенесен на декабрь

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Поединок бойца ММА Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова перенесен с августа на декабрь, сообщает пресс-служба лиги единоборств RCC.

«Бой Александра Шлеменко остается в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации», — говорится в заявлении лиги.

Турнир RCC 12 запланирован на 26 августа и пройдет в Екатеринбурге. Соперник Александра будет объявлен в ближайшее время.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Тайна рождения ребенка Марии Шараповой. Звезда тенниса засекретила даже пол малыша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мариф Пираев и Магомед Сулумов подерутся за вакантный титул AMC Fight Nights

Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов. Чемпион UFC Фигередо получает меньше
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости