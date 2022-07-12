Бой Шлеменко — Исмаилов перенесен на декабрь

Поединок бойца ММА Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова перенесен с августа на декабрь, сообщает пресс-служба лиги единоборств RCC.

«Бой Александра Шлеменко остается в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации», — говорится в заявлении лиги.

Турнир RCC 12 запланирован на 26 августа и пройдет в Екатеринбурге. Соперник Александра будет объявлен в ближайшее время.