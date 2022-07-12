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Сегодня, 11:37

Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов. Чемпион UFC Фигередо получает меньше

Глава UFC Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов на день рождения
Давид Хачатрян
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Автор YouTube-канала Nelk Boys Кайл Форджард опубликовал в соцсетях видео, на котором он раскрывает подарок на свой день рождения от главы UFC Даны Уайта. Открыв коробку, Форджард увидел 250 тысяч долларов.

«Я просто в шоке! Спасибо тебе, Дана!» — поблагодарил Форджард Уайта в соцсетях.

Вскоре после этого пользователи сети жестко раскритиковали Уайта за то, что он платит большинству своим бойцам заметно меньше.

«Он бы лучше столько платил победителям», — написал один из пользователей сети.

Примечательно, что чемпион наилегчайшего веса Дейвесон Фигередо (21-2) за бой с Брэндоном Морено (19-6) получил 150 тысяч долларов, пишет Bloody Elbow.

Источник: https://www.youtube.com/shorts/Lim5DqUgc7w
Дана Уайт
UFC
ММА
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