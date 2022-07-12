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Сегодня, 10:50

Мариф Пираев и Магомед Сулумов подерутся за вакантный титул AMC Fight Nights

Давид Хачатрян
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Бывший претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе россиянин Мариф Пираев (30-5) во второй раз поборется за звание чемпиона лиги в легком весе.

Соперником Пираева станет Магомед Сулумов (10-2), который идет на серии из 6 побед. Поединок планируется провести в декабре. Оба бойца подписали контракты на бой. Об этом сообщил российский журналист Игорь Лазорин в Telegram.
Прошлый чемпион легкого веса AMC Fight Nights, Нариман Аббасов (28-4), оставил титул и отправился в США для участия в Претенденткой серии Даны Уайта. Если Аббасов победит своих соперников, то подпишет контракт с UFC.
Пираев прошлый бой проиграл Аббасову техническим нокаутом. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который прошел 10 июня в Москве. Сулумов в прошлом бою победил Романа Авдала (15-13) единогласным решением судей на том же турнире.

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