Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье отметил, что был бы рад провести бой с Тони Фергюсоном, но сомневается, что реванш между ним и россиянином Хабибом Нурмагомедовым состоится.

— Я бы с удовольствие подрался с Тони, — цитирует MMAJunkie Порье. — Возможен реванш с Хабибом. Но этот вариант самый далекий от реальности. Если бы была возможность провести веселый бой в полусреднем весе, то я бы перешел туда. Но я бы не стал там оставаться, а вот провести там один или два боя вполне.

На UFC 242 7 сентября этого года Порье проиграл Нурмагомедову удушающим приемом в третьем раунде.