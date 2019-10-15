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«Подрался бы с Фергюсоном, вариант боя с Хабибом самый далекий от реальности». Порье — о потенциальных соперниках

09:48
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье отметил, что был бы рад провести бой с Тони Фергюсоном, но сомневается, что реванш между ним и россиянином Хабибом Нурмагомедовым состоится.

— Я бы с удовольствие подрался с Тони, — цитирует MMAJunkie Порье. — Возможен реванш с Хабибом. Но этот вариант самый далекий от реальности. Если бы была возможность провести веселый бой в полусреднем весе, то я бы перешел туда. Но я бы не стал там оставаться, а вот провести там один или два боя вполне.

На UFC 242 7 сентября этого года Порье проиграл Нурмагомедову удушающим приемом в третьем раунде.

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