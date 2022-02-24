Боец UFC Масвидаль считает, что Усман финиширует Эдвардса

Боец UFC Хорхе Масвидаль (35-15) дал прогноз на потенциальный бой между Камару Усманом (20-1) и Леоном Эдвардсом (19-3) за чемпионский титул в полусреднем весе.

«Если Усман будет драться так, как он дрался в последних двух боях, он финиширует Леона, — сказал Масвидаль в интервью Rumble. — Я видел, что Леон устает [в поздних раундах], а Усман в этот промежуток боя может доносить сильные удары. Раньше я никогда бы не подумал, что Усман может бить сильно. Теперь знаю, что может. Удивительно, что он сделал с Колби в последнем бою. Он сломал его».

Масвидаль проведет следующий поединок против Колби Ковингтона (16-3) 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Предыдущий бой Масвидаль проиграл Усману нокаутом во втором раунде на UFC 261 (24 апреля 2021 года).