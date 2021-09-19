Победивший блогера Тарасова тяжеловес Емельяненко хочет выступить на турнире Bellator в Москве
01:55
Боец ММА Александр Емельяненко, победивший блогера Артема Тарасова, не исключает возможность проведения следующего боя на турнире Bellator в Москве.
«Готов 23 октября сразиться в Москве на турнире Bellator. У нас все в стадии переговоров касательно их боя. Думаю, после этого турнира будут более конкретные предложения», — сказал Емельяненко журналистам после победы над Тарасовым.
Емельяненко одержал победу над Тарасовым единогласным решением судей по итогам трех раундов. Бой проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА.
В главном событии турнира Bellator, который состоится 23 октября в Москве, родной старший брат Александра Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.
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