Победивший блогера Тарасова тяжеловес Емельяненко хочет выступить на турнире Bellator в Москве

Боец ММА Александр Емельяненко, победивший блогера Артема Тарасова, не исключает возможность проведения следующего боя на турнире Bellator в Москве.

«Готов 23 октября сразиться в Москве на турнире Bellator. У нас все в стадии переговоров касательно их боя. Думаю, после этого турнира будут более конкретные предложения», — сказал Емельяненко журналистам после победы над Тарасовым.

Емельяненко одержал победу над Тарасовым единогласным решением судей по итогам трех раундов. Бой проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

В главном событии турнира Bellator, который состоится 23 октября в Москве, родной старший брат Александра Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.