Емельяненко прокомментировал слух о двух его поединках против Харитонова по правилам ММА и бокса

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал слух о двух его поединках против Сергея Харитонова по правилам ММА и бокса.

«Я не знаю, мне так мой менеджер сказал, что кто-то там звонил. Но они позвонили и пропали», — сказал Емельяненко журналистам.

Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам кулачных боев в перчатках для ММА, длительность — три раунда по две минуты.