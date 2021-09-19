Емельяненко прокомментировал слух о двух его поединках против Харитонова по правилам ММА и бокса
01:35
Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал слух о двух его поединках против Сергея Харитонова по правилам ММА и бокса.
«Я не знаю, мне так мой менеджер сказал, что кто-то там звонил. Но они позвонили и пропали», — сказал Емельяненко журналистам.
Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам кулачных боев в перчатках для ММА, длительность — три раунда по две минуты.
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