Пираев прокомментировал словесную перепалку между Петром Яном и Персидским Дагестанцем

Российский боец ММА Мариф Пираев высказался о вызове, который Персидский Дагестанец бросил Петру Яну прямо из клетки Hardcore MMA.

«Не считаю, что Перс газовал, — сказал Пираев «СЭ». — Кому бы Пётр Ян ни нравился, нужно отдать ему должное — он чемпион UFC. Как можно что-то говорить человеку, который с поясом [UFC], а ты ещё не там? Считаю, что Пётр Ян на две-три головы выше, чем Перс. Это как-то глупо. Ты если что-то говоришь, то должен за слова отвечать».

В главном событии первого турнира Hardcore MMA Пираев задушил Никиту Солонина в первом раунде.