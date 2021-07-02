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Штырков — о конфликте Перса и Петра Яна: «Парень неплохой, но говорит чушь»

16:02
Петр Ян. Фото USA Today Sports.
Петр Ян. Фото USA Today Sports.
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Боец ACA Иван Штырков прокомментировал вызов, который Персидский Дагестанец бросил Петру Яну прямо из клетки.

«Меня поражают такие люди, — сказал Штырков «СЭ» после турнира Hardcore MMA. — Смотришь на парня [Перса] —— вроде бы неплохой человек и дерется неплохо, а говорит какую-то чушь. Человек сам дерется в ММА, и он должен понимать, как все тут устроено. Изначально, если ты открываешь свой рот — то ли хочешь высказать свое мнение, то ли хочешь бросить вызов, — ты должен досконально знать тему, на которую будешь разговаривать. Здоровья ему, конечно же, но стоишь ты хромой, орешь: «Когда я попаду в UFC, то я готов в 66 кг [подраться с Петром Яном]». Во-первых, Петр Ян дерется не в этой весовой категории. Во-вторых, как ты себе это представляешь? Ну ладно, сошлись звезды, и он попал в UFC, и он будет вызывать Петю Яна на бой? Или как? Как он это себе представляет? Возникает вопрос: говорить, лишь бы что-либо говорить? Открывать рот для того, чтобы оттуда просто вылетали слова? Ты как минимум выставляешь себя на посмешище перед людьми, которые разбираются в ММА и спорте».

На счету 33-летнего Штыркова 18 побед, два поражения и одна ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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