Боец ACA Иван Штырков прокомментировал вызов, который Персидский Дагестанец бросил Петру Яну прямо из клетки.

«Меня поражают такие люди, — сказал Штырков «СЭ» после турнира Hardcore MMA. — Смотришь на парня [Перса] —— вроде бы неплохой человек и дерется неплохо, а говорит какую-то чушь. Человек сам дерется в ММА, и он должен понимать, как все тут устроено. Изначально, если ты открываешь свой рот — то ли хочешь высказать свое мнение, то ли хочешь бросить вызов, — ты должен досконально знать тему, на которую будешь разговаривать. Здоровья ему, конечно же, но стоишь ты хромой, орешь: «Когда я попаду в UFC, то я готов в 66 кг [подраться с Петром Яном]». Во-первых, Петр Ян дерется не в этой весовой категории. Во-вторых, как ты себе это представляешь? Ну ладно, сошлись звезды, и он попал в UFC, и он будет вызывать Петю Яна на бой? Или как? Как он это себе представляет? Возникает вопрос: говорить, лишь бы что-либо говорить? Открывать рот для того, чтобы оттуда просто вылетали слова? Ты как минимум выставляешь себя на посмешище перед людьми, которые разбираются в ММА и спорте».

На счету 33-летнего Штыркова 18 побед, два поражения и одна ничья.