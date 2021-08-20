Исмаилов назвал дату боя с Минеевым

Российский боец ММА Магомед Исмаилов в Instagram сообщил, что бой против Владимира Минеева состоится 16 октября. Поединок пройдет в Сочи на турнире Fight Nights Global.

«Официально: Реванш Исмаилова и Минеева состоится 16-го октября в Сочи», — говорится в сообщении.

Это будет их второй поединок. Первый бой завершился вничью.

Профессиональный рекорд Исмаилова: 17 побед, 2 поражения и 1 ничейный бой. В статистике Минеева значатся 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.