Исмаилов назвал дату боя с Минеевым
06:43
Российский боец ММА Магомед Исмаилов в Instagram сообщил, что бой против Владимира Минеева состоится 16 октября. Поединок пройдет в Сочи на турнире Fight Nights Global.
«Официально: Реванш Исмаилова и Минеева состоится 16-го октября в Сочи», — говорится в сообщении.
Это будет их второй поединок. Первый бой завершился вничью.
Профессиональный рекорд Исмаилова: 17 побед, 2 поражения и 1 ничейный бой. В статистике Минеева значатся 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.
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