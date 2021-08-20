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Исмаилов назвал дату боя с Минеевым

06:43
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов в Instagram сообщил, что бой против Владимира Минеева состоится 16 октября. Поединок пройдет в Сочи на турнире Fight Nights Global.

«Официально: Реванш Исмаилова и Минеева состоится 16-го октября в Сочи», — говорится в сообщении.

Это будет их второй поединок. Первый бой завершился вничью.

Профессиональный рекорд Исмаилова: 17 побед, 2 поражения и 1 ничейный бой. В статистике Минеева значатся 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.

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Евгений Козинов все материалы автора

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