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PFL 1: Брендан Лонейн нокаутировал Марлона Мораеса и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился турнир PFL 1 (2023 регулярный сезон), в главном бою которого Брендан Лонейн (26-4) нокаутировал экс-бойца UFC Марлона Мораеса (23-12) во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полулегкий вес: Брендан Лонейн (Великобритания) победил Марлона Мораеса (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Полутяжелый вес: Роб Уилкинсон (Австралия) победил Тиаго Сантоса (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полутяжелый вес: Уилл Флери (Ирландия) победил Кшиштофа Йотко (Польша) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Мовлид Хайбулаев (Россия) победил Редзи Кудо (Япония) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Бубба Дженкинс (США) победил Криса Уэйда (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Предварительные бои:

Полутяжелый вес: Мартин Хамлет (Норвегия) победил Мохаммада Фахреддина (Ливан) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Джошуа Сильвейра (США) победил Сэма Кея (Австралия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Алехандро Флорес Гарсия (Мексика) победил Даниэля Торреса (Австрия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Габриэль Брага (Бразилия) победил Хесуса Пинедо (Перу) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Полутяжелый вес: Тай Флорес (США) победил Делана Монте (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-27).

Полутяжелый вес: Импа Касанганай (США) победил Кори Хендрикса (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).
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