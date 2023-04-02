Рой Джонс: «Я хочу реванш с Энтони Петтисом»

Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший заявил, что хочет реабилитироваться за поражение экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису.

«Мне нравится выступать и развлекать фанатов, — сказал Джонс после боя. — Я думаю, это был хороший бой. Он [Петтис] проделал отличную работу. Мне кажется, мы бы закатили отличный матч-реванш. Я больше не участвую в выставочных боях — я провожу настоящие бои. Мне 54 года, и мне это нравится».