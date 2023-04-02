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Сегодня, 11:00

Рой Джонс: «Я хочу реванш с Энтони Петтисом»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший заявил, что хочет реабилитироваться за поражение экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису.

«Мне нравится выступать и развлекать фанатов, — сказал Джонс после боя. — Я думаю, это был хороший бой. Он [Петтис] проделал отличную работу. Мне кажется, мы бы закатили отличный матч-реванш. Я больше не участвую в выставочных боях — я провожу настоящие бои. Мне 54 года, и мне это нравится».

Петтис одолел Джонса решением большинства судей (76-76, 77-75, 78-74). Бой состоялся на турнире Gamebred Boxing 4 в Милуоки, США.
Рой Джонс
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